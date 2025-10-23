Hoteleros de Mallorca buscan atraer nuevos mercados, como Canadá, para alargar la temporada

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, en la jornada. - FEHM

La patronal considera una "mala noticia" la previsión de reducir un 10% la conectividad con Mallorca en invierno

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) analiza este jueves cómo consolidar los mercados emisores frente a los destinos competidores y busca nuevos mercados para alargar la temporada turística, como Canadá o Oriente Medio.

Según ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la patronal, María José Aguiló, en declaraciones a los medios antes de la jornada 'Hacia dónde se dirige la industria turística competitiva que aporta valor', las nuevas líneas aéreas que se abren con Canadá o ciudades de Oriente Medio son una oportunidad para "comenzar a trabajar".

También se busca consolidar la posición de Mallorca frente a los destinos más competidores, como Croacia, Turquía y Grecia, entre otros, y exponer herramientas para poder conocer el mercado emisor y adaptarse.

CONECTIVIDAD INVIERNO

Por otro lado, la vicepresidenta de la patronal ha lamentado las previsiones de reducción de un 10 por ciento en las conexiones aéreas con la isla durante los meses de invierno.

"No es lo que nos gustaría y no va en consonancia con el esfuerzo de las empresas para tener más actividad turística", ha subrayado, a la vez que ha remarcado que son previsiones y que podrían cambiar en función de la demanda.

En este sentido, según Aguiló, no es una buena noticia pero desde el sector seguirán trabajando para "instrumentalizar buenos productos" y buscar que "la demanda responda" y la conectividad pueda ser mayor.