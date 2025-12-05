Los hoteles de Palma registran este puente una ocupación del 50% y ascenderá al 70% en Navidad

Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Palma registrarán este puente una ocupación media en torno al 50 por ciento, la normal para un mes de diciembre, ya que la capital balear no es uno de los destinos principales para este fin de semana largo.

Fuentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) han avanzado en todo caso que para Navidad y Fin de Año se espera una ocupación del 70 por ciento con picos en días señalados de hasta el 90 por ciento, la mayoría en los conocidos como hoteles boutique.

Las mismas fuentes han recordado que a estas alturas del año, Palma concentra la mayoría de la planta abierta.