La huelga de la EMT continúa este martes con un seguimiento del 100%

PALMA DE MALLORCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La huelga de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma continúa este martes con un seguimiento del 100% de los paros por parte de los trabajadores.

Así lo ha indicado a Europa Press uno de los portavoces del comité de empresa, quien ha explicado que, como en la jornada de ayer, este martes no ha salido ningún autobús que no fuera de servicios mínimos. En este sentido, ha apuntado que los retrasos son superiores a los registrados ayer porque hay más gente acumulada en las paradas debido a la 'vuelta al cole'.

No obstante, ha pedido a los usuarios que comprendan que los trabajadores no tienen "más remedio" que llevar a cabo esta protesta. "Nos sabe mal pero no hay más remedio, la solución está en los políticos", ha añadido.

Además, ha recordado que este martes a las 10.00 horas está prevista la continuación de la reunión con la empresa, que este lunes concluyó sin acuerdo, si bien ha esperado que la dirección haya cambiado de talante durante la noche e "intente conceder algo" de lo que reclaman porque los puntos a los que accedió ayer fueron, según ha dicho, "los más débiles" y los que "cuesta poco llevar a cabo".

En el caso de que este martes se alcanzase un acuerdo con la empresa, la jornada de huelga continuaría durante este martes y el acuerdo se explicará a los trabajadores en la asamblea que tienen prevista este miércoles a las 10.00 horas.