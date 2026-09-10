Una IA testada con pacientes de Son Llàtzer logra anticipar la sepsis y disminuir los ingresos en la UCI - IDISBA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una herramienta de inteligencia artificial (IA) testada sobre pacientes del Hospital Universitario Son Llàtzer permite anticipar el riesgo de sepsis hasta con 24 horas de antelación y se reducir en un 4% los ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Así lo recoge un estudio publicado en la revista científica 'PLOS Global Public Health' sobre la utilización de la citada herramienta, bautizada como BIAlert Sepsis, según ha informado el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) en un comunicado.

El trabajo analiza los resultados de 8.039 pacientes con sepsis atendidos entre enero de 2011 y junio de 2024 en Son Llàtzer. Los investigadores han comparado el periodo anterior a la incorporación de la inteligencia artificial, en el que el hospital empleaba un sistema convencional de detección basado en reglas clínicas, con el periodo posterior a la implantación de BIAlert Sepsis.

La proporción de pacientes con sepsis que ingresaron en UCI pasó del 34,4% al 30,4%, lo que supone un descenso de cuatro puntos porcentuales, mientras que la estancia hospitalaria se redujo, de media, en casi un día por paciente.

"En la sepsis, llegar antes puede cambiar la evolución del paciente. Identificar el riesgo antes de que el deterioro sea evidente permite valorar al enfermo de forma precoz y adoptar las decisiones necesarias para evitar que progrese hacia una situación de mayor gravedad", ha explicado el coordinador de la Unidad Multidisciplinar de Sepsis del Hospital Universitario Son Llàtzer e investigador principal del estudio, Marcio Borges.

La herramienta, ha explicado, analiza en tiempo real más de 70 variables clínicas procedentes de la historia clínica electrónica, entre ellas resultados de laboratorio, constantes vitales, información demográfica y otros datos relevantes. Esta información se actualiza cada 30 minutos y permite estimar el riesgo de que un paciente desarrolle sepsis durante las siguientes 24 horas.

Cuando identifica una probabilidad elevada, genera una alerta que se incorpora a los sistemas utilizados habitualmente por los profesionales. Además de indicar el nivel de riesgo, muestra qué datos del paciente han contribuido a activar el aviso. De esta manera, el médico puede interpretar la alerta, valorar al paciente y decidir qué pruebas, vigilancia o tratamiento necesita.

Todo ello no implica que sustituya el juicio médico, dado que siempre es un profesional quien examina al paciente y decide cómo actuar. "El reto no es únicamente desarrollar un sistema con buenos resultados, sino conseguir que se integre de forma segura en los sistemas del hospital, se adapte a las características de cada centro y ofrezca información útil y comprensible en el momento en que el profesional debe tomar una decisión", ha señalado la directora del Área de Salud del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, Elisa Martín.