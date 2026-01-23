Ibiza estrena Parador: fecha de apertura y detalles

Parador de Ibiza - MINISTERIO DE TURISMO

IBIZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Ibiza abrirá el próximo 23 de febrero, según ha anunciado en Fitur este viernes la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Desde el Ministerio de Industria y Turismo, han recordado que la inversión total ha ascendido a 43,2 millones de euros en un proyecto que también ha supuesto una de las mayores excavaciones arqueológicas de los últimos años en España y la rehabilitación de patrimonio histórico de Dalt Vila.

Sánchez ha avanzado que el próximo lunes 26 de enero ya se abrirá en la web de Paradores la posibilidad de hacer reservas para que los primeros clientes puedan alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo.

"El Parador de Ibiza no será un parador más, será el primero que se abre en Baleares y su apertura lo convertirá además en una de las grandes joyas de la red de Paradores en España", ha destacado Sánchez, quien ha añadido que, por sus características, "este establecimiento será un nuevo referente turístico, patrimonial de la Isla, y abrirá con una clara vocación de fomentar este interés Ibiza y atraer un turismo cultural respetuoso con el entorno y el legado histórico".

En 2004 se tomó la decisión de dar uso de Parador de Turismo a la fortaleza del siglo XVI de Dalt Vila, que permanecía clausurada desde la década de 1980. En 2009 se iniciaron las obras, pero la aparición de restos arqueológicos obligó a replantear el proyecto integralmente y aumentar de manera significativa su presupuesto. Las obras se paralizaron en 2012 y no se reanudaron hasta el año 2019, cuando el Gobierno de España aprobó una aportación adicional de 21,1 millones de euros para poder acabarlas.

"Sabemos los años de espera hasta este momento y los problemas técnicos que ha conllevado llevar a cabo una obra de esta magnitud, que ha ido mucho más allá de la apertura de un parador", ha manifestado la secretaria de Estado de Turismo, pero ha remarcado "la voluntad inequívoca que ha tenido este Gobierno para abrir el Parador de Ibiza, y el inmenso esfuerzo, trabajo e inversión realizado por Turespaña, por Paradores de Turismo y por la Secretaría de Estado de Turismo".

Uno de los grandes hitos del proyecto ha sido la incorporación de un plan para la musealización de nueve catas arqueológicas en un centro de interpretación integrado en el propio Parador. A través de infografías, cartelería y proyecciones audiovisuales, se explicarán los restos más importantes hallados durante las excavaciones. Algunas de estas catas han sido restauradas para ser visitables por clientes y público en general. Este espacio convierte al Parador en un activo estratégico para el desarrollo cultural y la diversificación del turismo de la isla.

A este atractivo cultural se suma una propuesta artística que incluye pintura, escultura, fotografía, instalación y cerámica, con obras de artistas consagrados y contemporáneos. El programa, inspirado en la luz, el mar y la tradición cultural de Ibiza, transforma el edificio histórico en una auténtica galería viva en diálogo con su entorno.

En cuanto a la oferta hotelera, Paradores de Turismo ha efectuado una inversión de otros 3,5 millones de euros para la adecuación de las instalaciones del Parador de Ibiza, que contará con 41 habitaciones para clientes. Distribuido en cinco edificios, el establecimiento dispondrá de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. El patio de armas, cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral, amplía los espacios del hotel y permitirá la celebración de eventos nocturnos en un entorno único.

En este primer ejercicio, el objetivo es superar el 85 por ciento de ocupación. A partir del segundo ejercicio, ya con apertura anual completa, el Parador aspira a mantener niveles de ocupación superiores al 80 por ciento.

Paradores de Turismo aplicará en Baleares un modelo de integración con el residente con el lanzamiento de una promoción específica para residentes de Baleares. El objetivo es que, desde el primer ejercicio, en torno al 10 por ciento de los clientes del Parador sean residentes.