IBJove y Fundació Banc de Sang i Teixits premian el vídeo 'Sangferatu' en el Certamen 'Ho duc a la Sang'

IBJove y Fundació Banc de Sang i Teixits premian el vídeo 'Sangferatu', de Joan de Matos Pascual, en el Certamen 'Ho duc a la Sang' - CAIB

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Juventud (IBJove) y la Fundació Banc de Sang i Teixits de Baleares (Fbstib) han premiado el vídeo 'Sangferatu', de Joan de Matos Pascual, en el Certamen 'Ho duc a la Sang', para fomentar la creatividad juvenil y la donación de sangre entre jóvenes, en el que también se ha reconocido con un segundo premio la obra 'Tu què faries?', de Laia Cardona Palerm e Irene Riera Gómez.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el IBJove, a través del Carnet Jove, y la Fundació Banc de Sang i Teixits de Baleares han entregado este viernes el primer premio del Certamen de Vídeo 'Ho duc a la Sang', dotado con 1.000 euros, al vídeo 'Sangferatu', de Joan de Matos Pascual. Este corto ha sido el trabajo mejor valorado por la comisión evaluadora con 87,80 puntos.

El acto se ha celebrado en la sede del IBJove y la entrega del premio ha sido a cargo de la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern; el director del IBJove, Tomàs Amer; y la directora gerente de la Fbstib, Rosa Maria Tarragó.

El certamen, que ha tenido otra edición dirigida a centros educativos este año, es una iniciativa destinada a promover la donación de sangre entre las personas jóvenes. Con ella, el IBJove y la Fbstib han querido reforzar el compromiso con la promoción de la participación juvenil, la creatividad y la difusión de valores solidarios como la donación de sangre.

De Matos, formado en el Centro de Estudios Fotográficos (CEF) es creador audiovisual, operador de cámara, director y guionista, con experiencia en proyectos de ficción, animación, documentales y dirección de proyectos personales, y reside actualmente en los Países Bajos.

El certamen también ha reconocido con un segundo premio, valorado con 500 euros, el trabajo 'Tu què faries?', de Laia Cardona Palerm e Irene Riera Gómez.