"IBSalut es quien debería haber analizado el producto" adquirido a Soluciones de Gestión, según representante aduanera

PALMA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La representante de Lantimar, compañía que intervino como representante aduanero en la recepción de las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión en el aeropuerto de Palma, Beatriz Orejudo, y ha asegurado que "fue el departamento de compras del IBSalut el que puso a la compañía en contacto con la empresa" del caso Koldo y que su labor fue "simplemente comprobar bultos, kilos y la información que se recibía del proveedor", en ningún caso "el producto".

Orejudo ha comparecido este viernes, en la comisión de investigación del Parlament balear sobre la compra de material sanitario en pandemia, donde ha subrayado que, en todo caso, el "IBSalut es quien debería haber analizado el producto".

Durante su comparecencia, Orejudo ha explicado que Lantimar, como agente logístico y de aduanas, "estuvo ayudando en las importaciones del IBSalut durante la pandemia --desde finales de marzo y hasta junio--", tiempo durante el cual se realizaron "muchísimas operaciones --una veintena--, entre ellas la de la empresa Soluciones de Gestión, que trajo las mascarillas a Palma". En concreto, y según ha detallado la representante de la compañía aduanera que intervino en la adquisición de las mascarillas a Soluciones de Gestión, "fue el sábado 25 de abril de 2020 a las 20.00 horas, cuando se supo que una partida de iba a llegar el domingo a Palma para el IBSalut".

"Una operación, ésta, en la que el exportador era Soluciones de Gestión, empresa que vende al IBSalut, según se recoge en la factura de la que dispone la compañía para poder efectuar el Documento Único Administrativo (DUA)", ha continuado exponiendo Orejudo, quien, no obstante, ha dicho "desconocer si esta empresa, a la que", ha asegurado, "no conocer hasta entonces, pues esta fue la única operación aislada que se realizó con ellos", disponía o no de algún tipo de licencia temporal para comercializar en España. Pues, "en este caso, en el caso de las importaciones, solo se verifica que los importadores tengan todas las licencias necesarias".

Así, y preguntada también por un documento de conformidad, que habría firmado Lantimar, la compareciente ha aclarado durante su intervención en el Parlament que la compañía firma la conformidad "como agentes de aduanas, después de haber recibido la mercancía y después de que el proveedor solicitara un informe del material, razón por la que se contrató a Aenor, para llevar a cabo un conteo".

"Nosotros únicamente nos hicimos cargo de la parte aduanera y de la entrega, el 27 de abril, en el Hospital Universitario de Son Espases, de las mascarillas adquiridas por el IBSalut a Soluciones de Gestión, que llegaron a Palma", ha destacado la representante de la compañía, precisando que "en ningún caso se encargaron de partidas de mascarillas adquiridas Soluciones de Gestión en otras comunidades".

Orejudo ha centrado su comparecencia en el importador, en este caso el IBSalut, más que en el exportador, Soluciones de Gestión, porque, según ha incidido, "para que una mercancía entre en España, lo que hay que hacer es verificar toda la información que va a nombre del importador, pues interesa quién es y si todo es correcto, algo que específica la partida arancelaria, que te dice si hay restricciones o documentación extra que se necesite".

Además, ha recordado que, por aquel entonces, y dada la situación de emergencia que se vivía en el país, "había una normativa por parte de Aduanas, según la que se permitían las importaciones exentas de todo esto, en este tipo de productos", como las mascarillas.

Asimismo, en relación a la calidad del producto, Orejudo ha insistido en que "la mercancía fue revisada por la aduana y, por tanto, se determina que está importada correctamente". La compañía aduanera lo que hizo fue "basarse en la información del proveedor y, a partir de la misma, ver si cumplía la normativa necesaria para este tipo de producto". "El IBSalut es quien debería haber analizado el producto", ha incidido la representante de Lantimar.

Pese a ello, ha afirmado "desconocer" si esto, lo ocurrido con las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión, "hace responsable al importador, que es de quien se tiene la información".