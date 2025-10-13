El IdISBa adquiere un espectómetro de masas de ultraalta resolución para precisar tratamientos de cáncer o farmacología

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su visita al IdISBa para conocer el funcionamiento del espectómetro de masas de ultraalta resolución por resonancia magnética. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha obtenido 1,4 millones de euros del Instituto de Salud Carlos III para la adquisición de un espectrómetro de masas de ultraalta resolución por resonancia magnética --MRMS por sus siglas en inglés--, que permitirá hacer más precisos los tratamientos de cáncer o los suministros de fármacos.

Se trata de un equipamiento científico singular e innovador que "marcará un antes y un después" en la investigación biomédica en Baleares y todo el Estado, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha visitado este equipo "único en España", que está ubicado en la nueva plataforma de imagen molecular y resonancia magnética del IdISBa.

La presidenta ha estado acompañada por el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, la consellera de Salud, Manuela García, el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Vicenç Juan, y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, entre otros.

Además de incorporar la infraestructura, el proyecto incluye un programa de movilidad que permitirá que investigadores de otras instituciones puedan utilizarlo, al favorecer la colaboración científica tanto nacional como internacional.

La consellera de Salud ha destacado que el nuevo espectrómetro de masas permitirá separar con la mayor resolución disponible que existe hoy en el mercado los componentes de una muestra líquida o de un trozo de tejido con una imagen bidimensional.

Además, ha añadido que gracias al éxito del IdIsBa en la convocatoria específica del Instituto de Salud Carlos III y la Unión Europea para solicitar infraestructuras singulares, Baleares será la única comunidad del Estado que contará con un equipo de estas características, para dedicarlo de forma exclusiva a la investigación biomédica.

La MRMS es una tecnología capaz de separar e identificar moléculas "muy similares, con diferencias ínfimas y caracterizarlas con un nivel de detalle excepcional". Esta herramienta se aplicará al análisis de metabolitos de muestras complejas como son el plasma, la orina u otros fluidos de alta relevancia clínica.

Además, este equipo incorpora tecnología de imagen molecular que permite ver cómo están distribuidas estas moléculas dentro de los tejidos, al generar mapas químicos detallados. Las imágenes que se producen son similares a un mapa de relieve, en el que los colores indican la abundancia o escasez de una molécula concreta.

En cada experimento se pueden obtener cientos de imágenes simultáneas, una por cada una de las moléculas detectadas. Toda la información obtenida o generada ayudará a entender mejor el origen de enfermedades, cómo evolucionan o cómo actúan los medicamentos.

Este equipamiento abre nuevas posibilidades en la investigación biomédica. En oncología, por ejemplo, permite estudiar la diversidad molecular entre pacientes con un mismo tipo de cáncer, al analizar cortes de tejido tumoral en una dimensión poco explorada. Esto contribuirá firmemente a generar diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados.

Otro campo en el que la aplicación del equipamiento tiene mucho potencial es la farmacología, puesto que posibilita estudiar la distribución de fármacos en los tejidos a escala casi celular. Ello ayudará a entender cómo actúan los compuestos en diferentes tipos celulares, por ejemplo al identificar si un fármaco afecta más a un tipo celular concreto que a otro.

"Estas aplicaciones son fundamentales y permiten establecer el conocimiento necesario para avanzar hacia una medicina de precisión, que se adapte a las características individuales de cada paciente y mejore la eficacia de los tratamientos", han remarcado.

La Conselleria ha recalcado que actualmente, "no hay ningún equipo con todas estas características en España", especialmente en cuanto a la ultraalta resolución. En Europa sí que existen algunos pero el hecho de que este esté integrado dentro de un hospital universitario como Son Espases, lo hace único y potencia su impacto translacional, al acercar la investigación a la práctica clínica.

Con esta incorporación, el IdISBa se posiciona como un centro de referencia nacional en tecnología de análisis molecular, con capacidad para establecer nuevas colaboraciones internacionales y contribuir de forma decisiva al desarrollo científico y sanitario.

Esta financiación, obtenida en el marco de la convocatoria competitiva de infraestructuras científicas singulares del Sistema Nacional de Salud, forma parte del Subprograma Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Científico-Técnico de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.