El IdISBa para impulsara una nueva línea de investigación en oncología

La Asociación Un Lazo en Movimiento ha renovado su convenio de colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) para impulsar líneas de investigación en el ámbito oncológico. - GOIB

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Un Lazo en Movimiento ha renovado su convenio de colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) para impulsar líneas de investigación competitivas en el ámbito oncológico.

Según ha informado este viernes la Conselleria de Salud en un comunicado, la asociación también ha donado 8.000 euros para el proyecto 'Identificación de nuevas vulnerabilidades en el cáncer de mama metastásico', desarrollado conjuntamente por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el IdISBa.

La colaboración, que se renueva desde 2019 con el apoyo de Un Lazo en Movimiento, tiene como objetivo identificar mecanismos moleculares y dianas terapéuticas capaces de explicar por qué se producen estas recaídas.

Esta investigación está liderada por los investigadores Pilar Roca, Jorge Sastre, Mercedes Nadal y Margalida Torrens, y cuenta con la colaboración de oncólogos y patólogos de los hospitales universitarios Son Espases y Son Llàtzer, lo que garantiza el acceso a pacientes y a datos clínicos.

El proyecto parte de la hipótesis de que, tras la extirpación del tumor primario, pueden persistir estados inflamatorios o señales moleculares que favorecen que las células normales del tejido mamario adquieran comportamientos tumorales.

Los fondos aportados por la asociación permitirán ejecutar la primera fase del proyecto, centrada en el descubrimiento de nuevas vulnerabilidades terapéuticas.

Concretamente, las partidas se destinarán a identificar nuevas dianas y biomarcadores mediante el estudio de la comunicación paracrina entre células cancerosas y células del tejido mamario sano, así como los cambios moleculares que pueden desencadenar un fenotipo tumoral.

Asimismo, se destinarán a desarrollar perfiles de expresión génica, analizando muestras de cáncer de mama y de tejido sano para comparar mecanismos de recaída y progresión.

Por último, el proyecto se centrará en producir datos preliminares competitivos para poder optar a convocatorias estatales de investigación y a proyectos internacionales.