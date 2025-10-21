El IEB difunde su misión e iniciativas en la feria Mercartes de Valladolid.

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics, en representación del Govern, participa un año más en la feria de artes escénicas Mercartes, que tiene lugar en Valladolid hasta este jueves, y durante la cual difundirá las iniciativas de la institución, de la Fira B!, al tiempo que acogerá la promoción del Teatre Principal de Palma y de todas las compañías que forman parte de Illescena.

La feria Mercartes es un acontecimiento bianual de gran relevancia dentro del calendario de las artes escénicas, que se celebra con carácter bienal desde el 2024, con el objetivo de facilitar la confluencia de todos los agentes que intervienen en el sector de las artes escénicas, para potenciar el encuentro y las relaciones entre los profesionales, así como hacer valer a todos los agentes públicos y privados que la componen y generar oportunidades de negocio.

En esta edición, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el estand del Govern se ha preparado como un punto de referencia de las artes escénicas de las Baleares y, además de hacer difusión del IEB como institución y de Fira B!, también acogerá la promoción del Teatre Principal de Palma y de todas las compañías que forman parte de Illescena, la asociación de empresas profesionales productoras de teatro, danza y circol archipiélago.

La técnica del IEB y coordinadora de FiraB! Artes Escénicas, Elisenda Farré, ha asistido a esta edición para promocionar las artes escénicas de Baleares, junto con una delegación de profesionales baleares formada por las compañías Coma 14 Creacions Escèniques (Tolo Ferrà), Hermanas Picohueso (Lluki Portas y Aina Juanet), La Mecànica (Jenny Vila), Produccions de Ferro (Carmen Amengual), Clownómadas (Rubén Carretero) y la ibicenca Martín Melinsky; las gestoras culturales menorquinas Débora Marquès y Virgínia Seguí, de Tria d'Art; y los espacios escénicos Teatre Principal de Palma, Teatre Principal d'Inca y Espai el Tub.

Los profesionales baleares participarán en varias actividades de la feria, como son las citas en la zona de negocios, así como presentaciones y mesas redondas.

Farré participa en el programa 'Teatros del sur', que promueve espacios de encuentro y de intercambio internacional que en esta edición de Mercartes ha incluido la invitación y acogida de diez programadores internacionales provenientes de Francia, Italia y Croacia como Rebecca Martin, Damien Godet, de Francia; Lucia Franchi, Fabrizio Gavosto, Igor Colussi y Fondazione Fabbrica Europa, de Italia, y Maija Ferlin, Snjezana Abramovic, Gonzalo Quintana y Petra Glad, de Cròacia.

Así mismo, la técnica Elisenda Farré también participa en una mesa redonda de internacionalización para poner en relación Fira B! con la escena internacional, y asiste a la Junta Directiva y la asamblea de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, que tienen lugar en Valladolid.

El stand del archipiélago anuncia las fechas de Fira B! 2026, que serán del 30 de septiembre al 3 de octubre, así como también hace difusión de la misión del IEB.

Este año, el stand dispone también de información del Teatre Principal de Palma como producciones en gira, coproducciones 25/26, centros de creación colaboradores y producciones líricas; así como de un catálogo visual de las 12 compañías que forman parte de Illescena y sus últimas producciones.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha apuntado que la participación del IEB en acontecimientos como la feria de Mercartes es muy importante para visibilizar nuevas ideas y proyectos, que integran todos los profesionales del sector en un espacio de trabajo común y compartido, para generar oportunidades de colaboración con el sector de las artes escénicas de las Islas.