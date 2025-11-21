IEB lanza 'Menús de Nadal, també en català' para fomentar el idioma en restaurantes de Baleares

Cartel de la campaña 'Menús de Navidad, también en catalán' - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha lanzado la campaña 'Menús de Nadal, també en català' con el objetivo de fomentar el uso del catalán en los establecimientos de restauración de Baleares, ofreciendo la traducción gratuita de menús y asesoramiento lingüístico a los establecimientos.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, proponen material -que se puede solicitar en su página web- con vocabulario específico que facilitará a los restauradores la elaboración de sus cartas en catalán.

Por otro lado, el IEB pone a disposición del sector un material con propuestas concretas de menús, acompañadas de una serie de fichas de vocabulario específico, que servirá de ayuda a los restauradores que quieran tener sus menús de fiestas en catalán.

Desde la institución se hará llegar la campaña a los responsables de las diferentes asociaciones y entidades empresariales para que difundan entre sus asociados, específicamente del sector de la restauración.

La campaña se inició el año pasado y el director del IEB, Llorenç Perelló, ha indicado que esperan que, un año más, "tenga buena acogida y sea de gran utilidad" para promover el catalán en los restaurantes de las Islas.