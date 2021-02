El IEB organiza unas jornadas dedicadas a la 'Cultura turística e identidades múltiples en Baleares'

Las Jornadas tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de abril en la sede del Archivo del Reino de Mallorca

La Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, a través del Instituto de Estudios Baleáricos (IEB), ha organizado las XXXVIII Jornadas de Estudios Históricos Locales bajo el nombre 'Cultura turística e identidades múltiples en Baleares' y coincidiendo con los 50 años del IEB.

Según ha informado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura este viernes en nota de prensa, las jornadas, coordinadas por Antoni Vives Riera, se llevarán a cabo del 15 al 17 de abril en la sala de actos del Archivo del Reino de Mallorca en la calle de Ramon Llull, de Palma.

Durante estos tres días, ha explicado, se han programado varias ponencias y sesiones de comunicaciones, que quieren ser un punto de encuentro interdisciplinario desde donde compartir y profundizar en el conocimiento sobre las producciones culturales del turismo y su papel en la configuración de diferentes identidades subjetivas, con relación no sólo a los países de emisión y recepción, sino también a las identidades de género, clase o sexualidad.

La encargada de abrir las XXXVIII Jornadas de Estudios Históricos Locales será, el jueves 15 de abril a las 11.00 horas, la profesora de turismo de la Universidad John Moores de Liverpool, Hazel Andrews, con la conferencia 'Hello United Kingdom, but which part are you from?'. Posteriormente, el profesor de sociología de la Universidad de Newcastle, Mark Casey, impartirá la conferencia 'Your working class tourists in Mallorca: hedonism, heterosexuality and British Identity'.

Además, entre los ponentes se encontrarán los profesores Eduard Moyà y Francesca Tugores, quienes participarán en una sesión sobre la alteridad turística y la identidad local en la literatura de viajes.

El plazo para presentar propuestas de comunicaciones permanecerá abierto hasta el próximo 11 de abril de 2021. Las propuestas tendrán que tratar los temas 'Alteridad turística e identidad local en la literatura de viajes', 'Identidad local: de la producción turística a la performatividad turística' y 'La perspectiva local: asunción y subversión de la identidad turística'. Las propuestas e inscripciones a las jornadas se pueden enviar, con los datos personales, al e-mail publicacions@iebalearics.org.