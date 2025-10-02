El IES Marc Ferrer de Formentera reabrirá este viernes tras los efectos de las lluvias

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

El CEIP Can Misses tiene previsto reabrir el próximo lunes

FORMENTERA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES Marc Ferrer de Formentera reabrirá este próximo viernes tras haber tenido que cerrar unos días como consecuencia de las fuertes lluvias de esta semana.

La reapertura será posible tras solucionarse la incidencia eléctrica sufrida como consecuencia del temporal, ha confirmado este jueves la Conselleria de Educación y Universidades.

El centro educativo sufrió los efectos de las lluvias registradas en las Pitiusas y ha permanecido cerrado.

En Ibiza, el CEIP Can Misses tiene previsto reabrir el próximo lunes debido a los desperfectos sufridos.