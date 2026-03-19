La II Setmana Blava incrementa la participación hasta los 5.700 alumnos de 100 centros educativos y amplía su duración

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, presenta la II Setmana Blava. - GOIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La II Setmana Blava ha incrementado su participación respecto a la edición anterior, con un total de 5.723 alumnos de 100 centros educativos, y ha ampliado su duración, ya que se desarrollará del 18 de mayo al 18 de junio.

Según ha informado este jueves la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, la cifra supone un aumento con respecto a los 3.382 participantes de 91 centros de la edición anterior, lo que ha obligado al Govern a ampliar la duración del evento para facilitar la organización de los centros.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado esta edición el jueves en un acto celebrado en el Club Náutico de Ca'n Pastilla, donde ha anunciado también que el transporte será gratuito para los estudiantes.

Según la Conselleria, la iniciativa tiene como objetivo fomentar la práctica de los deportes náuticos, promover la cultura marina y sensibilizar a los jóvenes sobre la protección del mar.

El programa combina actividades náuticas prácticas, como vela, el piragüismo y el kayak, con talleres didácticos sobre medio ambiente, seguridad en el mar y nudos básicos de navegación, guiados por monitores especializados.

La Setmana Blava tuvo un primer contacto durante la Mostra GOIB, organizada con motivo del Día de Baleares 2026, donde la Federación Balear de Vela organizó demostraciones de navegación en el lago del Parc de la Mar.

Por último, el conseller ha añadido que esta fecha "es un ejemplo del compromiso del Govern por acercar la cultura del mar a los más jóvenes y fomentar el respeto por el medio marino".