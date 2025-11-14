Illa defiende intervenir el mercado de la vivienda: "Falta coraje, está en juego la cohesión social"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicado sus políticas puestas en marcha para afrontar la crisis de la vivienda y ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado.

"Está en juego la cohesión social. No podemos seguir con las mismas políticas. Hace falta coraje y un cambio de paradigma y un salto de ambición para actuar con todos los instrumentos disponibles", ha señalado este lunes en Palma durante el desayuno informativo 'Prosperidad compartida', organizado por Prensa Ibérica, Diario de Mallorca y El Periódico.

El mandatario catalán ha reivindicado de este modo que Catalunya es la CCAA que está desplegando las políticas más ambiciosas en esta materia. "Si hoy una persona pierde un trabajo, no se angustia, porque sabe que más o menos podrá encontrar otro pronto. Pero si pierde su casa, se angustia, porque no sabe si encontrará otra, no sabe a qué precio, en qué condiciones ni en qué lugar. Este es el mejor resumen", ha añadido.

Illa ha defendido, por un lado, las políticas encaminadas a aumentar la oferta y, por otro lado, "simple y llanamente", la intervención de los mercados, "a pesar de las reticencias", aplicando por ejemplo la ley de vivienda y limitando los precios de los alquileres.