El Illes Balears Palma Futsal se hace la foto oficial de la temporada 2025-2026 en la finca de so n'Amer

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Illes Balears Palma Futsal se ha hecho este martes la foto oficial de la temporada 2025-2026 en la finca pública y refugio de so n'Amer, ubicada en el término municipal de Escorca.

Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo han sido recibidos en el lugar por el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el director insular de Deportes, Toni Prats, y el director insular de Medio Ambiente, Luis Rubí, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Por parte del equipo de fútbol sala han estado presentes los 14 jugadores del nuevo plantel y el cuerpo técnico deportivo encabezado el gerente, José Tirado, y su entrenador, Antonio Vadillo.

Bestard ha señalado que la unión de deporte y patrimonio se ha hecho patente en este acto, para mostrar este entorno "autóctono único" que hay en Mallorca, las rutas de piedra en seco y sus refugios de la mano de unos "referentes de primera" de la isla.