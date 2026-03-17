El IMAS destina 1,2 millones de euros en tres años a renovar los equipamientos de las residencias y centros de día

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PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha destinado 1,2 millones de euros en los últimos tres años a nuevos equipamientos para las residencias de personas mayores y centros de día.

En concreto, según ha destacado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, el gasto ha ido dirigido a mobiliario especializado, instrumental clínico, materiales de fisioterapia y mejoras de la accesibilidad de las instalaciones.

En este sentido, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que la inversión ha permitido renovar los espacios y ajustarlos a las necesidades de las personas usuarias, "garantizando que los centros dispongan de los mejores recursos para ofrecer una atención de calidad".

Esta asignación de recursos se ha distribuido entre las residencias Llar d'Ancians, Oms-Sant Miquel, Sant Josep y Bonanova, de Palma; Bartomeu Quetglas, de Felanitx; Huialfàs, en sa Pobla; Son Caulelles, de Pòrtol; Miquel Mir, de Inca, y los centros de día Reina Sofia de Palma y Can Clar, en Llucmajor.

Una de las últimas actuaciones ha sido la renovación integral del mobiliario del centro de día Reina Sofia para mejorar la calidad de la atención y el bienestar de las 25 personas que actualmente son usuarias del servicio.

Las partidas que han concentrado más inversión en este periodo han sido las destinadas a mobiliario, con cerca de 350.000 euros, y la instalación de sistemas para mejorar la comunicación asistencial entre pacientes y el personal sociosanitario, con unos 345.000 euros.

Por su parte, los centros que han recibido un mayor desembolso han sido la residencia Miquel Mir, con 415.000 euros; la residencia Oms-Sant Miquel, con 357.000 euros, y la Bartomeu Quetglas, con 237.000 euros.

"Con estas renovaciones damos un paso más en nuestro compromiso con la calidad asistencial y con la dignidad de la gente mayor", ha subrayado Sánchez, agregando que los espacios "también cuidan" ya que contar con mobiliario adecuado, adaptado, seguro y confortable y con equipamiento renovado "es fundamental para ofrecer una mejor atención, centrada en las necesidades concretas de cada persona".

En este sentido, la institución insular ha destacado la creación, en la residencia Oms-Sant Miquel, de una sala multisensorial, un espacio diseñado para estimular los sentidos de las personas mayores, especialmente de aquellas que sufren deterioro cognitivo.

Este tipo de instalaciones utilizan elementos como la luz, la música, aromas agradables y objetos táctiles para estimular la cognición, reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la relajación, así como fomentar la conciencia corporal.

Además del mobiliario especializado y adaptado, las adquisiciones han ido dirigidas a mejorar la atención clínica y la seguridad sanitaria, con monitores multiparamétricos, desfibriladores, material clínico sanitario y de uso en fisioterapia, y los citados equipos para favorecer la comunicación entre las personas usuarias y el personal de enfermería, entre otros.