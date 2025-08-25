El IMAS retomará las sesiones informativas sobre adopciones a partir del 1 de septiembre

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) retomará el próximo lunes, 1 de septiembre, las sesiones informativas sobre adopciones, dirigidas a todas las personas y familias interesadas en iniciar este proceso.

Según ha informado el Consell de Mallorca en nota de prensa este lunes, estas charlas, organizadas por profesionales de la Sección de Adopciones del IMAS --integrada por educadoras sociales y psicólogas--, se celebran durante todo el año cada primer y tercer lunes de mes, a las 13.00 horas, en la sede central de la institución de la calle General Riera, 67, de Palma.

Las sesiones son abiertas y para asistir no es necesario inscribirse previamente. En ellas se ofrece "información clara y las fases que hay que seguir", así como orientación para las familias interesadas.

Además, se resuelven dudas de forma personalizada y se dan a conocer los recursos de apoyo disponibles antes y después de la formalización del proceso.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha subrayado que quieren "acompañar a las familias en todo el camino de la adopción, desde la primera sesión informativa hasta el seguimiento posterior a la formalización del proceso adoptivo".

"Nuestra prioridad es garantizar que cada niño y niña pueda crecer en un entorno estable, seguro y afectivo y, por eso, es fundamental ofrecer apoyo y recursos a las familias adoptivas", ha añadido.

Además de estas charlas, la Sección de Adopciones del IMAS ofrece formación específica a las familias que deciden iniciar el procedimiento y realiza la valoración psicosocial necesaria para determinar la idoneidad de los adoptantes.

También presta apoyo profesional una vez que el menor llega al hogar, con el objetivo de garantizar el éxito de la adopción y "minimizar los factores de riesgo que puedan dificultar la plena integración en la familia y en la sociedad".

Durante 2024, el IMAS formalizó un total de 23 procesos adoptivos --20 nacionales y tres internacionales--, una tendencia que se mantiene durante este 2025.

Con estas cifras, la institución remarca la importancia de "seguir impulsando políticas de apoyo a la adopción y acompañamiento a las familias", con la finalidad de "garantizar el derecho de todos los niños y niños a crecer en un entorno familiar seguro y estable".