El IME adjudica el Programa B@les de ejercicio físico y se amplía a tres polideportivos municipales

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha adjudicado a la empresa Latau Menorca S.L. el contrato para coordinar, ejecutar y evaluar el programa B@les de ejercicio físico adaptado con prescripción médica, que se amplía a tres polideportivos municipales.

La duración inicial del contrato es de dos años con posibilidad de prórroga por un año y cuenta con un presupuesto total de 100.400 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Hasta ahora, el programa se desarrollaba como prueba piloto en una única Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF) ubicada en Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, donde atendía a 25 pacientes durante tres meses.

Con esta nueva adjudicación, el Programa B@les se expande a las instalaciones deportivas municipales de Son Moix, Germans Escalas y Rudy Fernández.

Desde Cort han subrayado que con esta ampliación el programa podrá atender hasta 90 pacientes, distribuidos en grupos reducidos y con una duración de seis meses por cada programa de entrenamiento.

El objetivo principal del programa es promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas con factores de riesgo, como el sobrepeso, la obesidad o enfermedades crónicas.

Los participantes, que serán derivados por profesionales sanitarios de diferentes centros de salud, podrán realizar actividades físicas gratuitas adaptadas y supervisadas por especialistas y que se ajustarán a las pautas establecidas en el Plan de promoción de la actividad física y de prescripción del ejercicio físico de Baleares.

Las sesiones se llevarán a cabo dos veces por semana, con una duración de una hora por sesión. Asimismo, se realizará un seguimiento continuo para ajustar los entrenamientos, garantizando un control sobre la evolución física de los participantes.