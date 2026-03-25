Implementan un sistema de teleasistencia para reforzar la autonomía de personas con dependencia

Un proyecto de la ATAM ha implementado tecnología de teleasistencia para promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia. - GOIB

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de la asociación de Telefónica para la atención de las personas con discapacidad (ATAM) ha implementado tecnología de teleasistencia para promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia.

Se trata del proyecto 'Vivelibre', que utiliza la tecnología para crear un programa de atención personalizado que permite anticipar las necesidades de la persona y ofrecer una respuesta eficiente.

La iniciativa, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicad, integra diferentes soluciones tecnológicas para garantizar la seguridad, el seguimiento de la salud y la conexión social de las personas usuarias, mediante sistemas de monitorización y teleasistencia.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha visitado este miércoles la sede de ATAM para conocer un proyecto que ha considerado que demuestra el potencial de la innovación para avanzar hacia un modelo de atención más personalizado para reforzar la autonomía de las personas.