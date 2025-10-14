Impulsan en Ibiza diez actuaciones preventivas de emergencia para minimizar los efectos de la Dana

Trabajos preventivos de la DANA a 14 de octubre de 2025 en Ibiza - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha impulsado diez actuaciones preventivas de emergencia para minimizar los efectos de la Dana.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos, coordinados por la UME y la Policía Local, se centran en la mejora del drenaje y la protección de zonas vulnerables ante posibles inundaciones.

El cuarto teniente de alcalde, Jordi Grivé, ha explicado que la iniciativa pretende mejorar la capacidad de evacuación de uno de los canales de salida de ses Feixes y reforzar la protección de la ciudad ante episodios extremos de lluvias.

Además, uno de los principales puntos de intervención ha sido el torrente de sa Llavanera, donde se ha trabajado para aumentar la capacidad de drenaje de uno de los viales del curso y proteger los apartamentos Brisol. También se ha ejecutado una segunda intervención, retirando un paso hacia unos aparcamientos puesto que dificultaba la libre circulación del agua.

En el torrente de Cas Capità se ha actuado también, retirando en un tramo hasta 12 vehículos que se encontraban en él, lo que impedía su limpieza y bloqueaba el drenaje, causando la inundación de una zona de almacenamiento de hidrocarburos.

En el puerto, se había detectado una infraestructura completamente obturada que ha sido limpiada para restablecer el flujo de evacuación al mar. En la avenida de Santa Eulària, una de las zonas más castigadas, también se ha actuado para lograr una mejor evacuación del agua.

Además, se han ejecutado actuaciones preventivas con la UME en los aparcamientos de los Girasoles y Brisol, donde se han instalado muros inflables y sacos de contención para limitar la entrada de agua en aparcamientos subterráneos.