Impulso a la protección de las praderas de posidonia: nueve fondeos ecológicos para evitar el arrastre de las anclas

Archivo - Praderas marinas de Posidonia oceánica - CARM - Archivo

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha diseñado nuevo proyectos de fondeos ecológicos en Mallorca y Eivissa con la intención de proteger las praderas de posidonia del litoral balear.

Lo ha hecho a través de un real decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada, que fija las bases de la protección de la posidonia mediante un marco jurídico común para promover su conservación y restauración.

La medida, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, supone un nuevo impulso a la implantación de sistemas de fondeo de bajo impacto, considerados una de las medidas más eficaces para compatibilizar el uso recreativo del litoral con la conservación de los ecosistemas.

De este modo, el Gobierno ha elaborado nueve proyectos de fondeos ecológicos en distintas zonas del litoral balear a fin de reducir el impacto sobre la posidonia.

Son sistemas de amarre específicamente diseñados para evitar el arrastre que producen las anclas de las embarcaciones sobre el fondo marino y que, en ocasiones, arrancan las matas de posidonia.

Se ubicarán en las zonas de mayor afluencia de embarcaciones recreativas y donde, por lo tanto, se ha identificado una mayor presión sobre las praderas. De los nueve proyectos, dos se ubican en Mallorca (Porto Colom y Portals Vells) y los siete restantes, en Eivissa (Benirrás, Cala Bassa, Cala Salada, Cala Vedella, Es Xarco, Portinatx y Talamanca).

El Ministerio ya ha puesto a disposición del Govern los nueve proyectos para que pueda ejecutar las obras para la posterior puesta en marcha, mantenimiento y gestión de las instalaciones.

Las praderas de posidonia constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo por su papel en la conservación de la biodiversidad, la mejora de la calidad del agua y la protección del litoral frente a la erosión. Además, es un hábitat considerado prioritario por la Unión Europea.