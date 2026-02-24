Inauguran en Palma una exposición con motivo del centenario de la muerte de Antoni Maura

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la inauguración de la muestra. - CAIB

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Mallorca ha inaugurado este martes una exposición con motivo del centenario de la muerte del político mallorquín Antoni Maura.

La inauguración de la muestra, organizada por el Institut d'Estduis Balàrics (IEB), ha estado presidida por la líder del Govern, Marga Prohens.

"Una muestra que es más para leer que para mirar: una auténtica lección sobre Maura, su pensamiento político, su trayectoria y el talante mallorquín que marcó toda una época", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

La exposición, ha destacado, propone un recorrido "riguroso y profundo" que permite a los visitantes entender mejor el legado de "uno de los grandes referentes y mejores embajadores" de Baleares y al que es considerado como "el mayor político de nuestra historia contemporánea y uno de los grandes estadistas de España".

Prohens ha trasladado su agradecimiento al comisario de la muestra, Manuel Oliver Moragues, a la Fundació Antoni Maura y a todas las personas que han hecho posible esta iniciativa. También a la familia de Maura por la generosidad de poner a disposición de la ciudadanía los efectos personales de Maura.

Entre otras autoridades, en el acto de inauguración han estado presentes el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.