Un incendio calcina un velero en Illetes (Formentera)

Archivo - Salvamar 'Adhara' de Salvamento Marítimo con base en la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

FORMENTERA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado este jueves un velero en la costa de Illetes, en Formentera.

Según ha informado el Consell de Formentera, sobre las 12.30 horas los servicios de emergencias han recibido el aviso, desplazándose hasta el lugar efectivos de los Bomberos y la Policía Local.

Al llegar, los ocupantes ya habían abandonado la embarcación en una nave auxiliar.

Los Bomberos, por su parte, han intentado extinguir el fuego con motobombas remolcando el velero mar adentro una vez se ha activado el dispositivo de Salvamento Marítimo.