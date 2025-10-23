Infraestructuras inicia esta semana las obras de rehabilitación de la plaza Ecce Homo con un presupuesto de 80.000 euros

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación, con un presupuesto de 80.000 euros, de la plaza Ecce Homo, en el barrio de Sant Jaume, con el objetivo de renovar el pavimento y mejorar la accesibilidad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos se centran en reparar las aceras interiores de la plaza y la de la calle de la Rambla, que presentan diferentes desperfectos como adoquines levantados y rotos, causados principalmente por las raíces de los árboles.

Durante la rehabilitación, se retirará el pavimento antiguo y se mejorarán las zonas que rodean los árboles. Asimismo, la zona por donde circulan los vehículos se pavimentará con adoquines y la parte entre calle Santa Magdalena y la acera de La Rambla se renovará con piedra natural de Binissalem.

También se llevarán a cabo actuaciones de mejora de la canalización del iluminado público. Además, se elevarán las aceras para que queden a una altura superior de la carretera y se instalarán aceras podotáctiles, adaptando la zona a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

En total, se instalarán un total de 300 metros cuadrados de piedra nueva en la plaza y 100 metros cuadrados de adoquín.