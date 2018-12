Inician la expropiación para ampliar el camí dels Reis a la altura de las escuelas

Publicado 27/11/2018 13:35:56 CET

El Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna elevará este miércoles a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tres procedimientos expropiatorios, dos que afectan a la calle Aragón y un tercero que permitirá ampliar el camí dels Reis a la altura de las escuelas.

Además, este martes la Gerencia de Urbanismo ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan General que permitirá desarrollar el nuevo espacio sociocultural de Génova. Por último, ya se ha sacado a licitación las obras de demolición del Zhivago.

El regidor de Urbanismo, José Hila, ha explicado las diferentes actuaciones iniciadas por el área y en cuanto a las expropiaciones, ha destacado que las tres tienen un presupuesto de 1,6 millones de euros.

"Estas expropiaciones eran muy demandadas y nos permitirán dar respuesta a dos peticiones de mejora en dos zonas importantes para Palma", ha remarcado Hila.

Las dos que afectan a la calle Aragón y que se contemplan en el Plan General son las siguientes: calle Aragón en la zona del PERI de Can Mallol, entre las calles Can Foradí y Can Roses. Afecta a siete fincas y tiene un presupuesto de 680.000 euros. La superficie afectada es de 2.239 metros cuadrados.

Hila ha asegurado que esta actuación "permitirá ampliar la anchura de la calle Aragón en uno de los tramos que quedaban pendientes y, por tanto, en este trozo se podrá desdoblar la calle".

Respecto a la expropiación de la calle Aragón en la zona de la calle Presbítero Rafael Barrera afecta a seis parcelas y tiene un presupuesto aproximado 510.000 euros. Habilitará 1089 metros cuadrados (m2) para el nuevo vial y 664 m2 para la zona verde. En esta zona ya se hicieron cuatro expropiaciones por este motivo, que ya pertenecen al Ayuntamiento.

En relación al camí dels Reis, el regidor ha asegurado que con el inicio del proceso expropiatorio darán respuesta "al compromiso que teníamos con las asociaciones de madres y padres de la zona y a una demanda de los vecinos", que pedían dicha mejora.

La actuación se divide en dos ámbitos. La de la zona de suelo rústico en la zona de la finca de Son Puigdorfila Vell. Tiene un presupuesto de 24.186 euros y afecta a un total de 2.660 metros cuadrados (Un tramo de 1.810 m2 a un lado de la carretera y otro de 851 m2 a la otra).

En este punto lo que se hará es permitir que haya un doble sentido, ya que hasta ahora solo había un carril y ahora habrá uno por sentido. Además, se podrá habilitar una acera ancha con un carril bici y árboles, además de alumbrado.

La actuación en la zona de suelo urbano afecta a dos parcelas, una propiedad de Madre Alberta (210 m2 y un presupuesto de 80.181 euros) y otra, de La Salle (939 m2 de superficie y 357.904 euros de presupuesto). Este tramo enlazará la rotonda de Son Quint y la de Son Rapinya y permitirá hacer una acera de 6,5 metros.

Por último, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes de forma definitiva el cambio de usos que permitirá llevar a cabo el proyecto del nuevo espacio sociocultural de Génova. El acuerdo, que se aprobará por Pleno, amplía los espacios socioculturales.