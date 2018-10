El Instituto Hidrográfico de la Marina incluirá en las cartas náuticas las praderas de posidonia de Baleares

Publicado 26/07/2018 16:43:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) ha accedido a incluir en las cartas náuticas la presencia de praderas de posidonia en el fondo marino de Baleares, tras dos años de negociación con el Govern y el Consell de Formentera.

Según ha explicado en una nota informativa la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, las primeras cartas náuticas con posidonia y disponibles actualmente para los navegantes son la número 4792, 'Puerto de la Sabina'; la número 479ª, 'Freus entre Ibiza y Formentera'; la número 479, 'Costa sur isla de Ibiza y la isla de Formentera'; y la 478, 'Isla de Ibiza'.

Asimismo, el IHM tiene la intención de continuar esta tarea por cubrir las aguas de Baleares y, posteriormente, las de toda la costa del Levante español con presencia de esta fanerógama marina.

Desde la Conselleria han manifestado el hecho de que las cartas náuticas de navegación no dispongan de información sobre las zonas con posidonia, puede comportar que, en caso de que esta no sea visible, los navegantes y usuarios no tengan las herramientas necesarias para poder llevar a cabo uno fondeo seguro y sostenible con la biodiversidad marina.

Esta modificación, llevada a cabo por primera vez por parte del IHM, que depende del Ministerio de Defensa y que es el órgano responsable de la elaboración, modificación y publicación de las cartas náuticas oficiales de navegación, es pionera en todo el Estado.

Hasta el momento no era posible esta inclusión porque este símbolo no estaba reconocido por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), su reconocimiento en abril de 2018, bajo el símbolo Sg (Seagrass), ha permitido al IHM, a petición del Govern y el Consell de Formentera, iniciar esta tarea de modificación de las cartas.

La consellera insular de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, ha destacado que es "una gran noticia ya que, al tener la localización de las zonas de posidonia, se podrá garantizar su protección".

Según el Consell, el fondeo de embarcaciones no es la única, pero sí es una de las causas de regresión de la posidonia. Así, la consellera ha recordado que se trata de un "logro muy importante" para Formentera y el Mediterráneo.

Las dos instituciones han pedido y recomendado que todos los navegantes actualicen sus cartas y obtengan estas cartas homologadas por el OHI en formato papel o digital a través del Electronical Chart Digital Information System.