El Instituto de Industrias Culturales de Baleares anuncia un programa gratuito para impulsar una cultura más inclusiva

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha anunciado este miércoles un nuevo programa gratuito para que profesionales de la cultura aprendan a incorporar la inclusión y la accesibilidad.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, la propuesta ofrecerá, de la mano del realizador e investigador Miguel Ángel Font, los fundamentos teóricos y prácticos para hacer llegar las distintas producciones artísticas a todos los públicos existentes.

El curso se desarrollará íntegramente en Can n'Oleo y comenzará el próximo día 3 de noviembre con una sesión general. Durante las tardes de los días 4, 5 y 6 se irá profundizando en las prácticas de inclusión específicas para el audiovisual, las artes visuales, el podcast y el mundo editorial.

También participará Vicente Alcoy, experto en marketing y divulgación, que aportará su experiencia cultural como persona con retinosis pigmentaria, una enfermedad que afecta a la visión.

La directora gerente del ICIB, Diana de la Cuadra, ha indicado que el objetivo de la formación es "ofrecer recursos reales" a los creadores de Baleares para que sus proyectos sean "más accesibles". Según ha dicho, la meta es, a largo plazo, "transformar las bases de la industria autonómica" para garantizar que todas las personas puedan disfrutar plenamente de la cultura balear.

Las inscripciones para participar en el curso están abiertas desde este miércoles y los interesados podrán matricularse gratuitamente hasta el próximo 28 de octubre.