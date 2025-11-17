La inteligencia artificial protagoniza la primera jornada de la Semana Global del Emprendimiento de PalmaActiva

Primera sesión de la Semana Global del Emprendimiento de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial ha protagonizado la primera jornada de la Semana Global del Emprendimiento organizada por PalmaActiva, que se celebrará hasta el próximo viernes.

La jornada, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ha comenzado con la mesa redonda 'Inteligencia Artificial aplicada al emprendimiento', que ha reunido a expertos y emprendedores para explorar cómo la IA puede transformar y potenciar los negocios.

Profesionales de la universidad, la psicología y el sector tecnológico han compartido experiencias y estrategias prácticas y han ofrecido a los asistentes herramientas para innovar, optimizar procesos y aprovechar la inteligencia artificial en sus proyectos.

Esta actividad se enmarca en la 'Global Entrepreneurship Week', una celebración anual que tiene lugar en noviembre y que busca "inspirar, capacitar y conectar" a personas emprendedoras de todo el mundo para que inicien y expandan nuevos negocios.

Se organiza mediante una multitud de eventos, concursos y actividades en más de 170 países con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y la innovación.

Durante la presentación, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que desde el Ayuntamiento de Palma siguen "apostando por impulsar el talento, la innovación y el espíritu emprendedor, porque detrás de cada proyecto hay una persona valiente, con ideas, esfuerzo y compromiso".

"Queremos que esta semana sirva no solo para formar e inspirar, sino también para reconocer y prestigiar la figura del emprendedor y del autónomo, tal y como nos comprometimos desde el inicio de legislatura", ha afirmado.

EL PROGRAMA

La iniciativa continuará este martes con los 'MicroTalks', unas cápsulas de conocimiento práctico impartidas por profesionales que ya han emprendido.

En colaboración con AJE Baleares, esta sesión abordará temáticas como análisis de datos, transformación digital y gestión fiscal a través de la tecnología.

El miércoles, Día Internacional de la Mujer Emprendedora, se celebrará la mesa redonda 'Día de la Mujer Emprendedora: rompiendo barreras', en la que mujeres emprendedoras compartirán experiencias y consejos prácticos sobre los retos y las oportunidades del emprendimiento.

El jueves tendrá lugar la mesa redonda 'Gestión de las emociones para personas emprendedoras', en la que participarán profesionales de la psicología, el 'coaching' y el 'mentoring'.

El viernes se celebrará la conferencia de clausura 'Comunicar para impactar', impartida por el experto en desarrollo del talento y la comunicación Fernando Botella.