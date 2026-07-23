Interceptados otros 17 migrantes cerca de Formentera

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Baleares han interceptado en la noche del miércoles a otros 17 personas de origen magrebí cerca de la playa de Migjorn de la isla de Formentera, según informa la Delegación del Gobierno en las islas.

La interceptación se produjo a las 22:45 horas de la noche de este miércoles, al ser avistados un total de 17 inmigrantes magrebíes en zona sur, próximo a la playa Migjorn (Formentera). En el operativo han intervenido la Guardia Civil del puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Estos migrantes se suman a los también intereceptados por las autoridades el pasado martes, un total de 29, en tres operativos. Así, el martes sobre las 11.20 horas del martes, fueron interceptados 8 personas de origen magrebí en la línea de costa en la Colonia de Sant Jordi en una operación en la que intervinieron la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Media hora más tarde, rescataron a tres personas más a 32 millas al sureste de la isla de Mallorca con la participación de Salvamento Marítimo, Patrulla Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo y la USECIC.

Además, la Guardia Civil acudió el pasado martes al rescate de una embarcación con 18 personas a bordo, que se encontraba a dos millas al sur de Formentera sobre las 07.30 horas, cuando el Instituto Armado interceptó a estas personas.