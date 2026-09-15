Interceptan una patera con 12 migrantes en Ses Salines

Archivo - Imagen de la embarcación Salvamar Fénix - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patera con un total de doce personas de origen magrebí fue interceptada este lunes por la noche, sobre las 22.05 horas, en la línea de la costa en la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines), en la isla de Mallorca.

Han intervenido Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y la Policía Local de Ses Salines, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.