El interior de Mallorca está este sábado en aviso por lluvias

PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior de Mallorca se encuentra este sábado en aviso por riesgo de lluvias, ante la probabilidad a partir del mediodía de algunos chubascos ocasionales y localmente fuertes, preferentemente en la mitad este de Mallorca.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, el interior de Mallorca tiene activo, desde las 13.00 horas, aviso amarillo por riesgo de lluvias. Se prevé que la alerta siga activa hasta las 18.59 horas.

La Aemet ha observado que las lluvias pueden dejar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en la zona. El riesgo por lluvias podría presentarse también en zonas próximas del levante de Mallorca.

ACTIVADO EL IG-0 DEL PLAN METEOBAL POR LLUVIAS Y TORMENTAS

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal en Mallorca por las lluvias y tormentas que se prevén este sábado.

Así lo ha informado el servicio de emergencias a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha pedido a la ciudadanía precaución. También ha compartido algunos consejos sobre qué hacer en caso de lluvias y tormentas.

Los consejos, en caso de estar en casa, son asegurar puertas y ventanas, para impedir la entrada de agua; no dejar objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; no bajar a las zonas inundables y, si la casa se inunda, cerrar el interruptor general de la electricidad.

Mientras, en caso de estar conduciendo, el servicio de emergencias ha recomendado a los conductores moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

Finalmente, ha recordado la importancia de seguir estos consejos de autoprotección para mantenerse seguros; así como, también, que ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112.