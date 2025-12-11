Interponen más de 400 denuncias por estacionar remolques o en plazas para movilidad reducida en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma inspeccionan un remolque durante un dispositivo especial de tráfico. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto 409 denuncias por estacionar remolques sin su vehículo tractor, aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida o carecer de seguro o ITV.

Es el resultado del dispositivo especial de control desarrollado por el cuerpo municipal en los polígonos de Son Güells y Son Morro, así como en zonas como la calle Blanquerna, para supervisar diversas infracciones de tráfico y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas.

El operativo, desarrollado durante una semana por los agentes del Equipo Comunitario de Proximidad y la Unidad Motorizada, se ha saldado con un total de 409 denuncias, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

De ellas, 281 corresponden a estacionamientos de remolques sin su vehículo tractor, una práctica no permitida según lo establecido en la ordenanza municipal de circulación al provocar una ocupación prolongada del espacio público y contribuir al deterioro del espacio urbano.

Otras 68 denuncias se interpusieron por irregularidades en la documentación de los vehículos, como la falta de ITV o de seguro, y diez fueron por aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Los agentes, además, retiraron cuatro vehículos que se encontraban en la vía pública.

La Policía Local de Palma prevé mantner este tipo de controles para reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad.