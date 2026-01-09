Intervienen armas blancas y drogas en dos controles policiales en Palma

El hacha incautada a un hombre en una intrevención policial en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha incautado diversas armas blancas y sustancias estupefacientes en dos intervenciones realizadas en los últimos días en el marco de un dispositivo de seguridad ciudadana.

La primera actuación, según ha informado el cuerpo municipal, tuvo lugar sobre las 20.15 horas del pasado miércoles en la avenida de México.

Los agentes acudieron al lugar en respuesta a la demanda de los vecinos e identificó al conductor de un vehículo, un hombre español de 36 años.

En el interior del coche encontraron un hacha y un bastón colocados al alcance de la mano junto a los asientos y diversas dosis de marihuana y cocaína.

La segunda intervención tuvo lugar unas horas después, a las 00.30 horas del jueves, en la plaza Francesc Garcia i Orell, más conocida como plaza de las Columnas.

Ahí, en una zona donde también son frecuentes las quejas vecinales y los altercados, los policías identificaron a un hombre ecuatoriano de 51 años que portaba una cuchilla de afeitar entre la ropa.

Por estos hechos se levantaron sendas actas por infracciones de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

La Policía Local de Palma mantiene los dispositivos de vigilancia preventiva en ambas zonas para garantizar la convivencia.