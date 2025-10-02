Investigada una mujer por conducir una moto por Palma sin carnet: "No sabía que lo necesitaba"

Una motocicleta de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una mujer de 48 años por conducir una motocicleta por la ciudad sin el correspondiente carnet.

Fue la madrugada del pasado 20 de septiembre cuando la sospechosa fue dada el alto en un control de tráfico en la calle de Manacor, ha informado el cuerpo municipal.

Los agentes le solicitaron su documentación, a lo que ella manifestó que había obtenido el permiso de conducción en su país de origen pero que no lo llevaba consigo.

Es por ello que fue citada en dependencias policiales para acreditar dicha información, momento en el que decidió cambiar su versión y alegar que había perdido la documentación.

Tras varias gestiones de los policías, la mujer acabó admitiendo de forma espontánea que carecía de cualquier tipo de carnet de conducir. "No sabía que para conducir ese ciclomotor se necesitaba carnet", dijo.

La sospechosa fue informada de su condición de investigada como supuesta autor de un delito contra la seguridad vial y fue citada para un juicio rápido que está previsto que se celebre este mismo jueves.

El vehículo fue inmovilizado y los agentes instruyeron el correspondiente atestado policial.