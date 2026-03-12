Investigado un piloto de 'rally' por participar en una prueba en Mallorca sin tener puntos en el carnet

Archivo - Agente en un control de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido participando en un 'rally' sin tener puntos en el permiso de conducir.

Según ha informado el Instituto Armado, el conductor fue parado en un dispositivo de seguridad con motivo de la prueba, que se celebró en Mallorca.

Los agentes detectaron que este participante circulaba con su vehículo de competición por una vía abierta al tráfico y, al verificar su situación, comprobaron que no tenía el permiso vigente tras perder todos los puntos.

Ante ello, el hombre fue investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha intensificado los controles sobre la pérdida de la vigencia de los permisos, que no se limitan a la circulación ordinaria en carretera, sino que también se realizan en pruebas deportivas celebradas en vías públicas, donde el cumplimiento de la normativa resulta igualmente obligatorio.

Asimismo, recuerda que conducir tras la pérdida total de puntos constituye un delito que puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.