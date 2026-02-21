Investigados dos jóvenes por conducir sin carnet en Palma

Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 21 Feb.

La Policía Local de Palma investiga a dos jóvenes por un presunto delito contra la seguridad vial por circular con un coche sin permiso de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a las 11.00 horas en la calle Manacor cuando los agentes dieron el alto a un coche e identificaron al conductor, español y de 19 años.

Según ha informado la Policía Local, el joven nunca había obtenido el permiso de conducir, mientras que la propietaria del coche, que viajaba de copiloto, tampoco tenía el carné de conducir.

Así, un familiar de ellos tuvo que hacerse cargo del vehículo y se informó a los jóvenes de su condición de investigados no detenidos.