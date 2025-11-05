Investigan a un hombre por conducir sin carnet por Palma y a su mujer por prestarle el coche pese a saberlo

Detalle del uniforme de un agente de la Policía Local de Palma.
Detalle del uniforme de un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 12:17

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente conducir sin carnet y a su mujer por prestarle su coche a sabiendas que no tenía permiso para ello.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de octubre en el barrio de Camp Redó, cuando durante un dispositivo de vigilancia unos agentes observaron a un vehículo circulando a gran velocidad.

Al detenerlo, ha informado el cuerpo municipal, el conductor no presentó el carnet de conducir. En las bases datos policiales constaba que nunca había obtenido el permiso y que el coche pertenecía a su esposa.

Los investigadores se entrevistaron posteriormente con la mujer, quien admitió que conocía que su marido carecía de carnet pero que por una urgencia le autorizó a hacer uso del mismo para que la acompañara a un centro médico.

El hombre, de 37 años y nacionalidad española, fue investigado por un delito contra la seguridad vial. A la mujer, de 29 años y también española, se le imputó un delito de cooperación necesaria.

Ambos estaban citados para la celebración de un juicio rápido este mismo miércoles.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado