Investigan a un hombre por conducir sin carnet por Palma y a su mujer por prestarle el coche pese a saberlo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente conducir sin carnet y a su mujer por prestarle su coche a sabiendas que no tenía permiso para ello.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de octubre en el barrio de Camp Redó, cuando durante un dispositivo de vigilancia unos agentes observaron a un vehículo circulando a gran velocidad.

Al detenerlo, ha informado el cuerpo municipal, el conductor no presentó el carnet de conducir. En las bases datos policiales constaba que nunca había obtenido el permiso y que el coche pertenecía a su esposa.

Los investigadores se entrevistaron posteriormente con la mujer, quien admitió que conocía que su marido carecía de carnet pero que por una urgencia le autorizó a hacer uso del mismo para que la acompañara a un centro médico.

El hombre, de 37 años y nacionalidad española, fue investigado por un delito contra la seguridad vial. A la mujer, de 29 años y también española, se le imputó un delito de cooperación necesaria.

Ambos estaban citados para la celebración de un juicio rápido este mismo miércoles.