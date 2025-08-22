Investigan a un hombre por intentar vender 40 relojes falsificados de marcas de lujo en Playa de Palma

40 Relojes Falsificados De Marcas De Lujo, Incautados Por La Policía Local De Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha incautado a un hombre, de 44 años y de nacionalidad senegalesa, un total de 40 relojes de distintas marcas de lujo, que presuntamente vulneran la legislación de la propiedad industrial, en una actuación llevada a cabo en Playa de Palma.

La intervención tuvo lugar el pasado sábado, 16 de agosto, sobre las 21.15 horas, cuando una patrulla adscrita al dispositivo Setur 25, en funciones de patrulla peatonal, observó a un individuo vendiendo un reloj a un turista en la calle Pare Bartomeu Salvà.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, al percatarse de la presencia policial, el comprador huyó del lugar, aunque los agentes pudieron retener al vendedor. Tras identificarlo, inspeccionaron los relojes que llevaba.

El individuo quedó investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. Los agentes confirmaron que los relojes eran falsificaciones y procedieron a la incautación de 40 modelos de gama alta de marcas de lujo.

El investigado fue informado de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado. El atestado se remitió al juzgado de guardia y los relojes decomisados quedaron depositados en las dependencias policiales.

Desde la Policía Local han subrayado que esta intervención se enmarca en las actuaciones para combatir la venta ambulante ilegal y la falsificación de productos, "con el objetivo de proteger tanto a los consumidores como a los derechos de propiedad industrial".