Investigan a un hombre en Palma por conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre, español de 21 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que ha instruido un atestado contra un hombre, español de 21 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras concluir una investigación a raíz de unos hechos ocurridos el pasado 3 de octubre en el aparcamiento del centro penitenciario de Palma.

La intervención se inició cuando la Guardia Civil localizó a un individuo después de que el personal de seguridad del centro penitenciario lo observara conduciendo un ciclomotor dando acelerones, realizando 'caballitos' y sin portar casco de protección. Una patrulla de la Unidad Motorizada (UMOT) se personó en el lugar y se hizo cargo de las primeras actuaciones.

Durante las semanas siguientes, la Sala de Atestados llevó a cabo diversas gestiones. Estas incluyeron la solicitud y el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro penitenciario, en las cuales se observaba al autor sin ningún género de dudas realizando las maniobras anteriormente citadas.

Entonces, se hicieron las comprobaciones oportunas y se citó a la titular del vehículo, que era una persona distinta al conductor por que, al parecer, y según han explicado desde la Policía Local, el cambio de titularidad no se había llevado a cabo correctamente.

A la investigación se sumó el hecho de que el ciclomotor carecía del seguro obligatorio en vigor, lo que supuso una denuncia administrativa a la titular del mismo.

Asimismo, se constató que el conductor cuenta con numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza, refiriéndose la Policía Local a delitos contra la seguridad vial por conducción de vehículo sin haber obtenido nunca el permiso.

El implicado fue finalmente citado a dependencias policiales en calidad de investigado, donde se acogió a su derecho a no declarar y se remitieron las diligencias a la autoridad judicial.