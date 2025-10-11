Investigan a un menor por conducir un ciclomotor sin permiso y chocar contra tres coches aparcados en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un menor, un joven de 14 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un ciclomotor sin permiso y chocar contra tres coches aparcados, tras perder el control del vehículo, en 'Ciutat'.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que ha instruido un atestado contra un menor de 14 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso.

La intervención, llevada a cabo por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), comenzó la noche de este pasado martes, 7 de octubre, en la calle Jeroni de Berard.

Un testigo alertó a la policía de que dos jóvenes habían intentado sustraer su ciclomotor y, al ser descubiertos, huyeron en otro ciclomotor con el que acabaron sufriendo un accidente con otros tres vehículos estacionados.

A la llegada de los agentes, éstos encontraron el vehículo accidentado, pero los ocupantes ya no estaban en el lugar.

Horas más tarde, se presentaron voluntariamente en dependencias policiales los padres de un menor de 14 años, manifestando que su hijo les había confesado que había cogido el ciclomotor familiar sin permiso y había tenido el accidente.

Según la reconstrucción de los hechos, el menor perdió el control del vehículo cuando su acompañante intentó subirse en marcha, colisionando contra tres turismos que se encontraban estacionados.

El menor fue informado de su condición de investigado no detenido. El ciclomotor fue retirado al depósito municipal de la Riera, ya que carecía del seguro obligatorio, por lo que fue denunciado el titular.

La Sala de Atestados remitió el correspondiente atestado a la Fiscalía de Menores.