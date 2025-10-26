Investigan a un motorista por cuadruplicar la tasa de alcohol y conducir sin carné en Palma - POLICÍA LOCAL

El joven ha colisionado por alcance con un vehículo parado en un semáforo y ha resultado herido leve

El padre del joven, titular de la motocicleta, también ha sido denunciado por permitir que su hijo la condujera sin permiso

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un motorista, un joven marroquí de 30 años, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida y conducir sin carné, a raíz de un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado 5 de octubre en la avenida Gabriel Roca de 'Ciutat'.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que ha instruido un atestado contra un joven marroquí de 30 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por hacerlo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

La intervención, llevada a cabo por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), se inició la madrugada del pasado 5 de octubre a raíz de un accidente de tráfico en la avenida Gabriel Roca. Una motocicleta había colisionado por alcance con una furgoneta que se encontraba detenida correctamente en un semáforo en rojo.

Al llegar al lugar, los agentes apreciaron que el conductor de la motocicleta presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al ser sometido a la prueba de etilometría, dio un resultado positivo de 1,04 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que cuadruplica el máximo legal permitido (0,25 mg/l). Además, se comprobó que nunca había obtenido el permiso de conducir.

El padre del joven, titular de la motocicleta, se personó en el lugar de los hechos y, posteriormente, ha sido denunciado administrativamente por incumplir la obligación de impedir que el vehículo fuera conducido por una persona sin permiso. El conductor de la motocicleta, que resultó herido leve, está siendo investigado como presunto autor de los dos delitos contra la seguridad vial.