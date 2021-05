Investigan si las detonaciones escuchadas el viernes noche en Son Gotleu son disparos por arma de fuego

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio palmesano de Son Gotleu escucharon este pasado viernes por la noche el ruido de varias detonaciones, que ahora se están investigando por si correspondieran a disparos de armas de fuego.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en declaraciones a Europa Press, vecinos del barrio de Son Gotleu, en Palma, escucharon sobre las 22.15 horas de este pasado viernes varias detonaciones, avisando a efectivos policiales.

A raíz de los avisos, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde iniciaron una investigación para aclarar si las detonaciones se correspondían con disparos de armas de fuego.

De momento, no se han hallado casquillos de bala ni impactos. Si bien, se ha precisado que esto no significa que las detonaciones no fueran disparos por armas de fuego.

MEDIACIÓN EN UN ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS CLANES GITANOS

Por otro lado, fuentes de la investigación han explicado que el efectivo desplazado al barrio palmesano de Son Gotleu este viernes ha tenido que mediar en un enfrentamiento entre dos clanes gitanos, en el que se han visto involucrados una mujer de una familia y un hombre de otra. Los agentes han identificado a algunas personas presentes en el enfrentamiento entre clanes.

Este no es el primer enfrentamiento entre ambas familias, si no que el martes pasado hubo otro en una vivienda también en Son Gotleu, en el que una persona resultó herida por arma de fuego, teniendo que ser trasladada a Son Espases con pronóstico reservado.

Los agentes mantienen a día de hoy abiertas las investigaciones de ambos sucesos y confían en poder esclarecer lo ocurrido y proceder a practicar detenciones si fuera necesario.