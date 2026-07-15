El IPC se mantiene en el 3,4% en Baleares en junio

Archivo - Dos botellas de aceite, a 21 de junio de 2024 - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,4% en Baleares en junio en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior y ligeramente por encima de la cifra registrada de media en España (3,2%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de junio los precios encadena dos meses de subidas en Baleares. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,1%.

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 7,6% más que en junio de 2025 (+1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,9% más (+0,3 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,5% más (+3 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,2% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en información y comunicaciones, un 0,4% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,8% (+0,1 puntos); sanidad, un 1,5% (-0,4 puntos) y enseñanza, un 2,3% (-0,1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.