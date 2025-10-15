El IPC sube al 3,3% en Baleares en septiembre

Archivo - Puestos de alimentos en un mercado. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,3% en Baleares en septiembre en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de septiembre, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Baleares disminuyó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2% más que en septiembre de 2024 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 6,1% más (+1,3 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1% más (+0 puntos) y enseñanza, un 3,3% más (+0,5 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,3% (-0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.