La irrupción de la IA desplaza a las webs de compra de trabajos académicos, según un estudio de la UIB

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PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha analizado la evolución del tráfico en las webs de compra de trabajos académicos, que se ha visto reducido tras la irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa.

Así lo muestra el estudio, hecho en colaboración con investigadore del Ismperial College de Londres y de la Universidad Estatal de Ponta Grossa, en Brasil, que ha analizado el comportamiento de 44 webs entre 2019 y 2024.

Según ha informado la UIB en una nota de prensa, el trabajo pone el foco en dos fenómenos clave que han marcado la universidad reciente: la pandemia y la aparición de la IA generativa.

Los resultados muestran un aumento notable del tráfico durante los años de la pandemia, que coincide con la adopción de la enseñanza en línea y la evaluación remota. Este contexto, según los investigadores, habría facilitado el acceso a servicios externos para completar trabajos, un hecho que se refleja en el incremento sostenido de visitas hasta el 2022.

A partir de 2023, la tendencia cambia con una caída significativa del tráfico, en concreto, de un 21,6 por ciento el primer año y más de un 30 por ciento en 2024.

Los autores señalan que la popularización de las herramientas de IA, capaces de redactar textos de forma automática, podría haber reducido la dependencia de estos servicios de pago. Igualmente, advierten de que no se puede establecer una relación causal directa y que también pueden influir factores como la normalización pospandémica.

El estudio también revela que el tráfico orgánico --el que proviene de buscadores como Google-- es el canal de acceso principal (casi el 48 por ciento), por delante de la publicidad pagada. Los usuarios captados con anuncios muestran más implicación, con visitas más largas y más páginas consultadas.

El catedrático del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología en la Educación de la UIB y coautor del estudio, Rubén Comas, ha subrayado que este trabajo muestra que el fraude académico no es un fenómeno estático, sino que evoluciona con los cambios tecnológicos y educativos.

En conjunto, la investigación evidencia que el mercado del fraude académico es sensible a los cambios del entorno educativo y digital. Los resultados, según la UIB, refuerzan la importancia de diseñar sistemas de evaluación más robustos y de promover la integridad académica en un escenario marcado por la tecnología.