La IV edición del Festival Internacional de Magia de Mallorca tendrá lugar del 9 al 19 de abril

Presentación de la cuarta edición del Festival Internacional de Magia de Mallorca ‘Fat i Fat Fest’. - AYUNTAMIENTO DE MALLORCA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del Festival Internacional de Magia de Mallorca tendrá lugar a lo largo de dos semanas, del 9 al 19 de abril, en varios municipios de la isla.

En concreto, según ha informado este martes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, del día 9 al 12 de abril, las actividades tendrán lugar en las localidades de Muro, Porreres, Santanyí, Alaró, Peguera, Andratx e Inca, mientras que del 17 al 19 de abril, los espectáculos tendrán lugar en varios espacios de Palma.

De esta manera, Can Balaguer será, el sábado 18 de abril, el escenario de la 'Gala de Prop', que propone un recorrido por las diferentes salas del museo en el que tendrán lugar varios espectáculos de magia de la mano de los magos Juan Colás, Joaquín Matas, Miguel Puga y Jaime Figueroa.

El itinerario se ha organizado en seis turnos, de las 18.00 a las 20.30 horas, y los asistentes deberán reservar previamente las plazas, que cuentan con un número limitado.

Por su parte, el Teatro Municipal Xesc Forteza acogerá el domingo 19 de abril, a partir de las 10.00 horas, la 'Gran Gala de Magia', donde actuarán nuevamente Juan Colás, Joaquín Matas y Jaime Figueroa, y nuevos ilusionistas como Mortenn y Alana Moehlmann, en un espectáculo caracterizado por la combinación de diferentes estilos y modalidades de magia.

Asimismo, el viernes 17 se celebrará la conferencia 'La màgia a les rondalles mallorquines: el llumeneret blau de la fantasia', a cargo de la catedrática de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Caterina Valriu, en Can Balaguer.

Además, el Ayuntamiento de Palma ha anunciado que la programación del festival reúne otras propuestas en torno al mundo de la magia, que incluyen desde magia de escenario hasta talleres infantiles, magia cómica, espectáculos unipersonales o conferencias dirigidas a profesionales.

La presentación de esta edición ha tenido lugar este martes en el espacio municipal Can Balaguer y ha contado con la presencia del director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, miembros del grupo organizador, encabezado por los directores del festival, Joan Cassanyes y Maria Garalve, y representantes de las diversas instituciones y entidades que apoyan el evento.

ESPECTÁCULO DE MAGIA INTERNACIONAL

Esta edición acogerá espectáculos como 'Le Fumiste', de la compañía francesa Don Davel, que llega a Mallorca tras una gira por Japón, Argentina, Italia, Alemania y Francia y que podrá verse en las localidades de Muro, Porreres, Alaró y Andratx los días 9, 10, 11 y 12 de abril, respectivamente.

El espectáculo cuenta con una nominación al premio Zirkolika como mejor espectáculo de circo de sala (2019) y mejor espectáculo familiar en Teatre Barcelona (2018).

Otra propuesta destacada dentro de la programación del festival es 'Ilusiónate', con el mago e influencer Borja Montón, que actualmente se encuentra de gira por España y Latinoamérica tras haber llenado el teatro Arlequín Gran Vía de Madrid durante dos temporadas consecutivas. Su espectáculo es una propuesta eminentemente familiar que plantea una puesta en escena dinámica y cercana, en la que combina juegos visuales, magia participativa y mucha energía.