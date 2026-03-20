La izquierda acusa a Prohens de recortar en un millón de euros las ayudas a cooperación tras reconocer a las entidades

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la izquierda con representación en el Parlament, el PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, han acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de recortar en un millón de euros las ayudas a la cooperación tras celebrar un acto en el que reconoció a las entidades que realizar esta labor.

El presupuesto destinado a la cooperación internacional, según han indicado las citadas formaciones en un comunicado conjunto, ha pasado de 7,5 millones de euros en 2025 a 6,4 millones este 2026.

Entre los "recortes" más llamativos, han detallado, destaca la "práctica eliminación de la convocatoria de acción humanitaria y emergencias, que ha pasado de 1,1 millones de euros a 455.000; y de cooperación internacional, que ha caído en un millón de euros.

Esto, han añadido, contrasta con un aumento de medio millón de euros de la partida prevista para el personal.

Que la presidenta autonómica recorte la dotación de esta partida después de reconocer públicamente a las entidades de cooperación internacional a finales de 2024, han sostenido los partidos de la izquierda, es prueba de su "hipocresía y cinismo político".

Más aún, han subrayado, en un contexto de escalada bélica en diferentes lugares del mundo en el cual la tarea de estas entidades es "más necesaria que nunca".