La izquierda apoya la huelga por Palestina y Vox la califica de "cortina de humo"

Archivo - Un joven con una bandera de Palestina. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y el PSIB han expresado este miércoles su apoyo a las huelgas, los paros y las movilizaciones, mientras que Vox las ha calificado como "cortina de humo" que pretende paralizar servicios esenciales como la sanidad, la educación o el transporte en Baleares.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara autonómica, el portavoz de Unidas Podemos, José María García, ha animado a la ciudadanía a sumarse a los paros y a participar en las movilizaciones, al tiempo que ha defendido que "el futuro de Palestina lo tiene que determinar el pueblo palestino, no Trump ni Netanyahu".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, también ha expresado su adhesión a las movilizaciones y ha explicado que los diputados donarán la parte proporcional de su sueldo como si tuvieran derecho a huelga a causas en beneficio de la paz y la causa palestina.

Desde el PSIB, el portavoz, Iago Negueruela, ha trasladado su apoyo a las organizaciones sindicales que están impulsando los paros.

Manuela Cañadas, de Vox, ha alertado de que esta movilización utiliza un conflicto internacional, con un acuerdo de paz ya firmado, "para sembrar odio en la sociedad balear, desinformar a la población y tapar los verdaderos problemas de los ciudadanos".