La izquierda vaticina que la nueva ley de puertos expulsará a los usuarios para favorecer "a los Florentino Pérez"

Archivo - Embarcaciones en uno de los puertos baleares. - CONSELLERIA DEL MAR - Archivo

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han vaticinado que la modificación de la ley de puertos aprobada el martes por el Parlament expulsará a los usuarios tradicionales de los clubes náuticos para favorecer "a los Florentino Pérez y compañía".

De este modo se han expresado sus respectivos portavoces, Lluís Apesteguia y Josep Castells, en sus ruedas de prensa previas a la Junta de Portavoces de este miércoles.

Apesteguia ha considerado que el texto, impulsado y aprobado por el PP y Vox, apuesta por un modelo que pone "la gestión privada de las grandes empresas" por delante de "lo clubes náuticos sin ánimo de lucro que garantizan el uso público de los residentes".

"Nosotros estamos muy lejos de este modelo, no queremos la privatización por parte de las grandes empresas. Si la ley hubiera servido para hacer la vida más fácil a los gestores sin ánimo de lucro hubiésemos votado a favor, por eso hicimos multitud de enmiendas en ese sentido", ha argumentado.

El ecosoberanista ha advertido que algunas grandes compañías ya están al frente de muchas infraestructuras náuticas de Baleares y ha puesto como ejemplo al empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Cuando caduquen las concesiones, los clubes náuticos sin ánimo de lucro, los gestionados por los usuarios y los vecinos e los puertos, serán expulsados para que entren los Florentino Pérez y compañía", ha vaticinado.

Castells ha sido más concreto y ha enfocado su crítica en el "modelo prácticamente clientelar" que se creará a raíz de una modificación legislativa "hecha para contentar determinadas demandas".

"Los clubes náuticos se llevan un premio, ampliar las concesiones, pero eso no tiene por qué ser necesariamente positivo para sus usuarios. Entendemos que los clubes estén contentos, pero es porque no se han dado cuenta de que les han marcado un gol por la escuadra y que se mercantilizará el espacio público portuario", ha sostenido.

El menorquinista ha tratado de desmontar los argumentos con los que el PP ha intentado justificar que esta reforma es en defensa de los clubes náuticos porque se les beneficiará si son declarados de utilidad pública.

"Lo único que hace esta ley es engañar a la gente, porque si compiten dos clubes náuticos por un mismo espacio se tendrá en cuenta la utilidad pública, pero no tendrán ventaja frente a una empresa privada", ha afirmado.

EL PP Y VOX DEFIENDEN SU LEY

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha confiado en que los clubes náuticos "estén contentos con lo aprobado" y, preguntada por las críticas de la izquierda, ha dicho que no está de acuerdo "con nada de lo que digan y menos con criminalizar a los clubes privados".

"Estamos en una isla en la que el mar es importantísimo, y los que somos padres o abuelos queremos que nuestros hijos se acerquen al mar. Cuando no hay posibilidad de hacerlo con las subvenciones a los clubes más pequeños, tenemos que recurrir a los privados. Dejemos que todo el mundo disfrute del mar y no creemos conflicto donde no lo hay", ha manifestado.

El líder parlamentario de los 'populares', Sesbastià Sagreras, ha considerado que las críticas de la izquierda se deben a que "han perdido la oportunidad de posicionarse al lado de los clubes náuticos y de votar a favor de una iniciativa que no perjudica a nadie, sino que beneficia a miles de socios".

"Hacen demagogia, intentan engañar diciendo que se benefician a unos que no son los clubes náuticos, cuando saben que registramos la iniciativa a petición de la Federación de Clubes Náuticos y que dejamos prácticamente la redacción que nos propusieron", ha defendido.